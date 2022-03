Vier vliegmaatschappijen stoppen met handhaven mondkapjesplicht

"We vinden het teleurstellend dat het gebruik van mondkapjes bij het boarden en gedurende de hele vlucht nog steeds overwogen wordt door de Nederlandse overheid, terwijl dit verder overal in Nederland is losgelaten", laat KLM in een statement weten.

'Onbegrip bij passagiers'

"De sector vindt deze benadering ongepast, gelet op de fase waarin de pandemie zich bevindt. Het staat bovendien haaks op Europese en internationale ontwikkelingen die wij nauwgezet volgen. Omdat de uitlegbaarheid en de proportionaliteit steeds verder afnemen, zien we een toename van het onbegrip bij onze passagiers."

"Veiligheid is het allerbelangrijkste, maar dat komt zo in het geding", zegt een woordvoerder van Transavia. "We zijn er nogal ontdaan over." Ook TUI laat weten 'teleurgesteld' te zijn. "In het vliegtuig is een betere luchtkwaliteit dan in de trein", zegt een woordvoerder. "We merken dat passagiers steeds minder bereid zijn om de mondkapjes op te doen. Dit leidde de afgelopen tijd tot een toename van agressie aan boord jegens onze crew en andere passagiers."