Coronamaatregelen weg, griep terug: 'Ik verwacht nog een golf'

Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen griep is. Koopmans ziet ook dat griep 'terrein aan het winnen is'. "Dat is ook wel wat we verwacht hadden. Griep is minder besmettelijk dan omikron en is door de maatregelen ook sterk onderdrukt." Nu de maatregelen worden losgelaten, krijgt griep dus ook meer ruimte om te verspreiden.

'Pas echt even op'

Het werkt daarbij niet dat het griepvaccin dat dit jaar door flink wat mensen is genomen, niet optimaal werkt. Dat gebeurt vaker, zegt Koopmans, maar betekent niet dat ze helemaal niets doen. "Het vaccin is bedoeld voor risicogroepen om complicaties tegen te gaan en ik verwacht dat dat nog steeds wel gebeurt."