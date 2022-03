Dood buitenlandse journalist in Oekraïne is 'nieuw dieptepunt in deze oorlog'

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten noemt het overlijden van Renaud een 'nieuw dieptepunt' in de oorlog die op dit moment al 19 dagen voortduurt. "Het was helaas wachten tot dit moment zou komen, omdat de oorlog al zo allesomvattend is. Maar hiermee is een nieuw dieptepunt bereikt", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning tegen RTL Nieuws.

'Geen verhaal is een leven waard'

"Eerder is er al een Oekraïense journalist overleden, we vinden het verschrikkelijk om deze berichten te horen en het is echt een drama voor alle betrokkenen. Het laat zien hoe belangrijk het is om als journalist elke keer weer een afweging te maken of je nog veilig bent op de plek waar je verslag doet. Journalisten kunnen zich niet verdedigen, maar moeten tegelijkertijd juist op de plekken zijn waar de spanning oploopt: dat maakt hen zo ontzettend kwetsbaar. Maar je moet altijd beseffen dat geen enkel verhaal een leven waard is."

Bruning stelt dat deze oorlog mogelijk gevaarlijker is voor journalisten dan andere oorlogen. "De manier waarop er in dit conflict naar journalisten wordt gekeken, is anders. Waar journalisten normaal als objectieve waarnemers gezien worden, wordt nu gesteld dat zij 'een kant kiezen' in hun berichtgeving. Dat maakt hen mogelijk ook een doelwit." Bruning doelt onder meer op het feit dat in Rusland niet mag worden gesproken over een oorlog of invasie, maar dat onafhankelijke journalisten in Oekraïne dat wel doen. Het is nog onduidelijk of de belagers van Renaud en zijn collega's wisten dat het ging om journalisten.