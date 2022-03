Balen: peperdure Ferrari brandt uit in Overijssel

Het gaat om een Ferrari 812 Superfast, meldt RTV Oost. Zo'n sportauto kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,9 seconden en heeft een topsnelheid van 340 kilometer per uur.

'Technisch mankement'

De achterkant van de auto is bij de brand zwaar beschadigd geraakt, en kan als verloren worden beschouwd.

Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. Volgens RTV Oost vloog de auto tijdens het rijden in brand, en was er sprake van een 'technisch mankement'. Er is niemand gewond geraakt.