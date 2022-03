Gezin op snelweg bij Deventer beschoten vanuit andere auto

Door de schietpartij raakte een persoon gewond die naar het ziekenhuis is overgebracht.

Twee verdachten

Er zijn twee verdachten aangehouden. Over hun identiteit doet de politie geen mededelingen. RTV Oost meldt dat in de beschoten auto een man, een vrouw en twee kinderen zaten.

Na beschoten te zijn, zou de bestuurder de auto op de eerstvolgende parkeerplaats hebben gezet waarna de gewonde kon worden behandeld. Ook over de identiteit van de gewonde persoon doet de politie geen mededelingen.

Onderzoek

Het is onbekend wat de aanleiding is voor het incident. Omdat het te donker is voor onderzoek, hervat de politie het onderzoek vandaag.