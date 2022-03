Insluiper gespot tijdens interview? Kijkers RTL Nieuws slaan alarm

'Inbraak gespot?'

Al snel na de uitzending werden de beelden via Twitter gedeeld. "Heb ik een inbraak gespot op de achtergrond?", vroeg iemand zich af in een tweet die inmiddels ruim 2000 likes heeft.

Hoewel het er misschien vreemd uitzag, is er van een inbraak geen sprake, verzekert Rambaran. Zij werd dezelfde avond geappt door een vriendin. "Die stuurde me de beelden van mijn interview door. Moet je eens zien wat er op de achtergrond gebeurt, schreef ze erbij. En toen zag ik inderdaad dat er iets geks gebeurde."

Verbouwing gaande

Maar ze wist ook meteen hoe de vork in de steel zat, zegt ze. "Het was de buurjongen, ze zijn bij hen thuis aan het verbouwen", vertelt ze. Haar man is nog op het adres gaan checken wat er nou aan de hand was. "Er waren er bouwwerkzaamheden bij de voordeur, waardoor het handiger was om via het raam naar binnen te gaan."

Ook de politie heeft in de afgelopen weken geen meldingen gehad van een mogelijke inbraak in de desbetreffende straat, laat een woordvoerder weten. De raamklimmer zelf wilde niet reageren.