Oekraïense Ela wil werken, maar dat is niet makkelijk: 'Ik wil niet op de bank zitten'

"Maar ik weet niet hoe ik het nu precies moet regelen", zegt de Belarussische. "Ik probeer nu zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat ik haar werkzaamheden legaal kan maken. Maar er zijn nog wel een paar dingen die ik niet weet op dit moment."

En dat is logisch. Want er zijn ook nog geen definitieve regels opgesteld voor mensen die nu aankomen vanuit Oekraïne. Het land is geen lid van de Europese Unie en dus gelden er - normaal gesproken - strengere regels.

'Toets, vergunning, het kan wel zeven maanden duren'

Oekraïners hebben het recht om negentig dagen vrij te reizen door Europa. Als ze willen werken, lopen ze tegen die regels aan, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkttoets, zegt Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die toets houdt in dat een werkgever eerst moet kijken of er voor de aangeboden functie geen personeel te vinden is in Nederland of de EU. Er zijn wel uitzonderingen: zo zijn kennismigranten van die toets uitgezonderd.

Die toets is nodig om als werkgever in aanmerking te komen voor tewerkstellingsvergunning. De beslistermijn is in principe vijf weken, maar al met al kost het veel tijd. "Je bent zo drie tot zeven maanden verder", zegt De Lange.

Hoewel met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt het niet is uitgesloten dat de tewerkstellingsvergunningen verleend worden. De Lange is geen voorstander van de getoetste tewerkstellingsvergunning voor de Oekraïners. "Zonder arbeidsmarkttoets moet de werkvergunning binnen twee tot drie weken lukken en kunnen mensen die dat willen wat gaan doen; van gedwongen stilzitten wordt niemand beter."