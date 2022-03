Verstoten door gelovigen, toch gaf lesbische Miriam kerk niet op: 'Wil wat veranderen'

Miriam kreeg voor het eerst gevoelens voor een vrouw die ze leerde kennen via het internet – Liesbeth kende ze toen nog niet. In de jaren daarvoor had ze verschillende relaties gehad met jongens. Dat vond Miriam altijd best leuk, totdat jongens seks wilden hebben. "Dan ging alles op slot en dacht ik: dit kan en wil ik niet." In volledige zelfontkenning, ging ze een relatie aan met haar beste vriend. "Bij jou is alles zoals het hoort", zei ze tegen hem.

'Niet meer bang voor God'

Maar zodra ze bij hem vandaan kwam, kroop ze achter de computer. En begon te chatten met de vrouw die ze leuk vond. "Ik voelde mij dan zo vrij en gelukkig." Nog datzelfde weekend maakte ze het uit met haar vriend, en kwam de vrouw langs. "Vanaf toen werd er zoveel duidelijk", zegt ze. "Ik was voor het eerst van mijn leven niet meer bang voor de hel, voor God, voor wat anderen van mij zouden denken."

"Ik voelde mij zo intens gelukkig en geliefd."

Ze vertelde het haar moeder als eerst. Vanuit haar kleine studio in Zaandam belde ze haar op. Ze kon bijna niet meer praten, had het gevoel alsof ze doodging. "Mam, ik heb gezoend met iemand, en het is geen jongen." Het bleef even stil, totdat haar moeder zachtjes zei: "Oh, oké… Ik bel je zo terug, ik ben nu uiteten." De telefoon ging opnieuw, dit keer klonk haar stem opgewekt: "Dan moeten we maar kennis met haar maken hè!"