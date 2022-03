Ook zo statisch deze dagen? Dit is hoe dat komt

Daarnaast heeft het al langere tijd niet geregend in Nederland, wat ook niet helpt. En nog een reden dat we schokjes krijgen: het is koud buiten. "Hierdoor stoken we binnen, waardoor de droge lucht wordt opgewarmd en alleen maar droger wordt. Binnenshuis is de luchtvochtigheid misschien wel gedaald naar 15 procent, en dat is gortdroog. Dan gaat het dus knetteren."

Lading moet je kwijt

Die statische ladingen moeten we namelijk wel kwijt. Als deze ophoping van elektrische ladingen dan later je lichaam verlaat via bijvoorbeeld een metalen deur, ontstaat er een stroomschokje. Huizinga: "Zo hebben we hier op het kantoor ook een deurklink waar je flinke optaters van krijgt. Als je die in het donker zou aanraken, zou je letterlijk een vonk zien."