Stel opgepakt voor slachten van schapen, vriezers vol vlees

De man en vrouw deden dit vermoedelijk voor de handel in schapenvlees. In hun woning, die door de politie werd doorzocht, werden namelijk een groot aantal vriezers aangetroffen met daarin grote hoeveelheden ingevroren vlees.

De politie startte met het onderzoek nadat er tussen begin 2020 en nu meerdere meldingen waren binnengekomen van schapen die geslacht en weggenomen waren in Gelderland en Overijssel. Er werden per keer steeds enkele schapen geslacht, en soms ging het ook om kippen.

Overblijfselen achtergelaten

Eén van de meldingen kwam uit het Gelderse Wilp. Daar werden in een weiland aan de Rijksstraatweg in totaal zes schapen geslacht. De eerste drie eind september 2020 en vervolgens weer drie half november 2020. De overblijfselen van de dieren werden achtergelaten in het weiland en het vlees was meegenomen.