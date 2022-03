Drukte bij De Kindertelefoon: 'Komt de oorlog naar Nederland?'

Deze vragen stellen kinderen het vaakst

De vragen die de kinderen en jongeren stellen, gaan vaak over angst of bezorgdheid, maar soms ook over hoe ze kunnen helpen. We kijken bij ieder gesprek naar de precieze behoefte van het kind en hoe we het kunnen helpen. Dit zijn drie veelgestelde vragen, en hoe de vrijwilligers van De Kindertelefoon daarop kunnen reageren:

1. Komt de oorlog ook naar Nederland of gaat er een kernbom vallen?

""Als die vraag gesteld wordt, leggen we eerlijk uit dat we dat ook niet weten. Maar we vertellen ook dat er wel op heel veel manieren geprobeerd wordt om het conflict op te lossen en te zorgen dat dit niet gebeurt. Ook vragen we dan: hoever denk je dat Oekraïne van Nederland is? Als we dan uitleggen dat het twee dagen rijden is, zeggen ze vaak: o ja, dat is wel ver. Je moet het dus niet bagatelliseren, maar wel relativeren."

2. Waarom doen mensen deze vreselijke dingen?

"Kinderen en jongeren zien gruwelijke beelden en horen vreselijke verhalen. Ze vragen zich af: waarom zou iemand dit een ander aandoen? Waarom zou iemand een oorlog beginnen? Dan proberen we een klein beetje uit te leggen hoe het conflict in elkaar zit. We vertellen dat er een meneer is die boos is op een land is en meer land wil, en dat land binnenvalt. En dat de mensen van dat land dat is binnengevallen, dat niet willen, en dus terugvechten. Dit uitleggen helpt in zoverre dat ze zich beter kunnen voorstellen wat er gebeurt en wat er aan de hand is."

3. Wat kan ik doen om te helpen?

"Ze vragen zich af hoe ze zelf kunnen helpen. Of ze vluchtelingen in huis kunnen nemen of dat ze spullen naar Oekraïne willen sturen. Vaak verwijzen we ze dan naar hun ouders, of naar de school, omdat daar meestal wel initiatieven zijn waar ze zelf ook aan kunnen bijdragen."