Zon blijft volop schijnen én het wordt warmer: dit weekend zelfs 15 graden

Het wordt dus niet alleen in de nacht warmer, de komende dagen stijgt de temperatuur steeds een beetje. "En dan komen we dit weekend uit op zo'n 15 graden. Gemiddeld is het zo'n 10 graden halverwege maart, dus dit is zacht voor de tijd van het jaar."

In tegenstelling tot de komende dagen kunnen we dit weekend wel wat neerslag verwachten. "Toch zijn dit echt lenteachtige omstandigheden. En dat zie je in de natuur terug: de krokussen en narcissen staan in bloei, en er worden nieuwe dieren geboren."