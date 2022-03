Titus Brandsma verrichtte volgens de paus een wonder, en wordt 15 mei heilig

Hij werd in 1985 zalig verklaard. Afgelopen november stemde de paus in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan om Titus Brandsma heilig te verklaren.

'Bijzonder en groots moment'

De Nederlandse kardinaal Wim Eijk spreekt van een 'bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Brandsma is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd'.