Alle veiligheidsregio's moeten op korte termijn 1000 Oekraïense vluchtelingen opvangen

Bruls wil wel dat het goed wordt gecoördineerd, 'want we zijn geen vluchtelingenorganisatie'. Wie die rol op zich moet nemen is nog niet duidelijk. Daar wordt volgende week nog verder over gesproken. "We hebben geen zin om de rol van het COA over te nemen."

Hoeveel vluchtelingen

Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen, ze mogen vanwege hun Europese status hier sowieso verblijven. Daarom is de opvang niet de taak van het COA. Het zijn de veiligheidsregio's en de gemeenten waar nu als eerste naar wordt gekeken.