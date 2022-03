Nederlanders willen vechten in Oekraïne: 'Ik ben fit en sterk, nietsdoen is geen optie'

Aangekomen in oorlogsgebied

De eerste Nederlanders zijn al gearriveerd in het oorlogsgebied. Zoals Ralf Siren die in Rotterdam woont. Siren heeft Finse roots en is reservist voor het leger in zijn geboorteland. Via Facebook laat hij weten dat hij dinsdag is aangekomen in Oekraïne. Via Warschau kwam hij in Oekraïne terecht. RTL Nieuws benaderde hem via Facebook.

De Rotterdamse Fin schrijft: "Er zijn hier mensen van over de hele wereld. Sommigen hebben gevechtservaring, anderen hebben helemaal geen militaire training." Hij schrijft over wegversperringen met overal controlepunten. "Ik heb een paar keer beschutting gezocht voor raketten, maar die heb ik nooit gezien of gehoord."

Ralf schrijft verder dat, sinds hij zijn ervaringen deelt op sociale media, hij tientallen aanvragen ontvangt van andere potentiële vrijwilligers.