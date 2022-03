Rutte spreekt Oekraïners toe in videoboodschap: 'Slava Ukraini!'

"We zullen jullie blijven steunen door wapens, medicijnen en voedsel te verstrekken en door strenge sancties op te leggen tegen president Poetin."

Vastberadenheid

Vrije democratische landen over de hele wereld zijn verenigd in het veroordelen van deze aanval, zegt Rutte. "Verenigd in hun steun aan het Oekraïense volk. Ik beloof dit: jullie vastberadenheid zal onze vastberadenheid zijn. We staan achter jullie."

Hij sluit het filmpje af met de Oekraïense strijdkreet waarmee Zelenski zijn eigen toespraken ook vaak afsluit: 'Slava Ukraini'. Ofwel: 'Glorie aan Oekraïne'.