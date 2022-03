Druk op site Belastingdienst, want we kunnen weer aangifte doen

"U bepaalt natuurlijk zelf wanneer u aangifte wilt doen. Maar soms willen heel veel mensen dat op hetzelfde moment doen, zoals nu", schrijft de Belastingdienst op de site."En dan bestaat de kans dat inloggen niet lukt. Of dat de online aangifte vastloopt."

's Avonds of in het weekend

Volgens de dienst is 's avonds na 22 uur of in het weekend het beste moment om aangifte te doen. "Want dan is het niet zo druk in Mijn Belastingdienst."