Lekker meekijken: camera’s Beleef de Lente staan weer aan

Een aanpassing voor dit jaar is de positie van de webcam bij het nest van de zeearenden. Vorig jaar werd de lens ondergepoept door de jongen. Om dit te voorkomen is de webcam nu schuin boven het nest geplaatst. Een andere toevoeging dit jaar is een camera in een weidevogelgebied, tussen 'baltsende grutto’s, broedende kieviten en zingende veldleeuweriken'.

Later in dit seizoen worden nog zeker twee nieuwe vogelsoorten gevolgd, maar het wordt nog niet bekendgemaakt welke dat zijn. De camera’s blijven aan tot alle jonge vogels zijn uitgevlogen, wat in juni of juli zal zijn.