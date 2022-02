Carnavalsdrama in Horst na dood man bij steekpartij

Een steekpartij in Horst (Limburg) heeft vanavond aan een man het leven gekost. Direct daarna werden alle carnavalsactiviteiten in het centrum stilgelegd. Mensen huilden en werden getroost. "Het feest was in één keer over."

Dat zeiden twee jongens op weg naar huis tegen krant De Limburger. "We waren net twee minuten in café De Lange toen de muziek werd gestopt en aan iedereen gevraagd werd om naar huis te gaan." Reanimatie hielp niet De steekpartij deed zich volgens een woordvoerster van de politie rond 19.35 uur voor op het Sint Lambertusplein in het Limburgse dorp. De politie kon nog niks zeggen over de verdachte. Ook niet of hij was aangehouden of gevlucht. Lees ook: Oorlog weerhoudt carnavalsvierder niet: 'We hebben het verdiend' De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Maar ook de inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. Het zwaargewonde slachtoffer overleed ter plaatse. Onderzoek De politie heeft het plein in het centrum van Horst afgezet en doet onderzoek. De woordvoerster kon nog niet zeggen wat de aanleiding voor de steekpartij was. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Direct na de steekpartij werden alle carnavalsactiviteiten in het centrum stilgelegd. De muziek ging uit, de cafés stroomden leeg, iedereen ging naar huis. Enkele mensen huilden en werden door anderen getroost.