Noodmaatregel om tekort: andere artsen mogen ook lijkschouw doen

Volgens de minister is er sprake van een 'dringend en acuut tekort' aan lijkschouwers in de regio West-Brabant/Zeeland, in delen van Oost-Nederland, Midden-Nederland, Amsterdam en Den Haag.

Omdat een lijkschouw snel moet worden uitgevoerd, wordt de noodmaatregel hier tot nu toe voor de duur van een jaar van kracht. Kuipers vindt deze oplossing gerechtvaardigd, gezien de situatie.

10.000 tot 12.000 lijkschouwen

Forensisch artsen doen 10.000 tot 12.000 lijkschouwen per jaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van alcohol- of drugsmisbruik, een verkeersongeval, zelfdoding en na een misdrijf. Daarnaast zijn er ongeveer 7000 lijkschouwen per jaar na euthanasie, om te controleren of de juiste procedures zijn gevolgd.

Kuipers heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de maatregel.