Carnaval in Den Bosch te druk: gemeente roept op niet meer te komen

Den Bosch roept carnavalsvierders op niet meer naar de stad te komen. "Een mooi feestje vandaag. Het is nu echt te druk", twittert de gemeente. Ook in andere carnavalssteden is het druk.

De gemeente Den Bosch twittert rond 17.30 uur: "Kom daarom vandaag niet meer naar Oeteldonk." Carnaval begon vrijdag en duurt tot en met dinsdag. Vanwege het coronavirus hadden de carnavalssteden opgeroepen om carnaval te vieren in de eigen gemeente. 'Vier het in je eigen omgeving, ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten', luidt het advies. Het was afgelopen zaterdag ook druk in Den Bosch, zag verslaggever Nils Rompen. Druk Tot nu toe is Den Bosch de enige gemeente die heeft opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Volgens Omroep Brabant lopen ook andere Brabantse binnensteden goed vol, maar volgens de burgemeesters is het niet overdreven druk. De burgemeesters maken zich vooral zorgen over het aantal dronken mensen dat zich meldt bij de verschillende EHBO-posten. Ook in Limburg is het druk op straat. Vanwege het goede weer hebben veel mensen zich verzameld op de pleinen.