Nederlandse chauffeurs helpen Oekraïense collega's met voedselpakketten

Cannoo was tot twee jaar geleden zelf vrachtwagenchauffeur, totdat hij begon met het platform waarmee hij de belangen behartigt van chauffeurs in Nederland. Maar, zo blijkt: ook andere chauffeurs laat hij niet in de kou staan. "We voelen het als een morele plicht om gestrande chauffeurs uit Oekraïne bij te staan met raad en daad", zegt hij.

'Tranen in ogen'

Dus startte hij een inzamelingsactie. Dat leverde na een dag al ruim 60.000 euro op. Daarmee konden honderden voedselpakketten met eten en drinken worden besteld. Cannoo noemt het een 'survivalpakket' met onder meer brood, fruit, soep, wc-papier en een maaltijd. "Het gaat mis als je niet eet en weinig slaapt. Dat willen we voorkomen."

Volgens hem zijn in Nederland naar schatting zo'n 10.000 Oekraïense chauffeurs actief. Hij vertelt dat de meesten met tranen in hun ogen staan. "Ze zijn helemaal in paniek, voelen zich onzeker. Ze kunnen niet terug want hebben dan de kans dat ze in het leger moeten. Ook is hun geld bevroren. Als ze een Oekraïense bank hebben, kunnen ze er niet bij."