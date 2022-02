Rechter deelt eerste boetes uit aan actievoerders Sterrebos

"Rond het bos lijken er meer bordjes met verboden toegang te hebben gestaan dan er bomen waren", hield de rechter de enige verschenen verdachte vrijdag voor. De 18-jarige Limburger Kasper H. was tevens de enige die zijn ID liet zien aan de politie.

Bang voor de toekomst

Hij zei niet voor zijn plezier in het bos te zijn geweest, maar omdat hij bang is voor de toekomst van de aarde. "Het is uw goed recht en misschien plicht om daarvoor op te komen", antwoordde de rechter. "Maar als u besluit de wettelijke regels te overtreden, moet u daarvoor wel de verantwoording dragen." De rechter legde hem een boete van 150 euro op.

De drie andere verdachten verschenen niet en bleven anoniem.