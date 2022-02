Je wilt Oekraïne helpen, maar wat kun je doen? 'Hulp bieden is een vak'

Aschwin Cannoo van Stichting Transporteffect en chauffeursnieuws heeft ook nog een oproep: hij vraagt iedereen uit te kijken naar Oekraïense vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Hun bankrekeningen zijn namelijk bevroren, waardoor ze op dit moment geen geld hebben voor eten of drinken. "Wees solidair voor de vrachtwagenchauffeurs. Denk niet op de weg: daar heb je weer zo'n Oostblokker, maar help hen in deze moeilijke situatie waar zij op dit moment in zitten. En let op: Oekraïense chauffeurs rijden niet alleen met een Oekraïens, maar vaak ook met een Pools of Tsjechisch kenteken rond."

'Chauffeurs hebben het heel moeilijk'

Cannoo schat in dat er op dit moment zo'n 10.000 Oekraïense vrachtwagenchauffeurs rondrijden in Nederland. "Zij hebben het heel moeilijk. Hun familie is in een oorlogsgebied, zij zijn ver weg van huis en kunnen niets doen. Terug naar hun eigen land gaan, gaat ook niet. Dan moeten ze namelijk direct het leger in. Je kunt je niet voorstellen hoe moeilijk die situatie nu voor hen is."

Daarom gaat Cannoo zelf morgen met een groep vrijwilligers het land door om voedselpakketten uit te delen. "Er zijn al duizenden euro's binnengekomen via onze doneeractie. Nu moeten we zorgen dat we de chauffeurs bereiken en dat we hen voor in ieder geval de komende dagen van eten en drinken voorzien. Het is een gigantische operatie, maar het is nodig. We hebben elkaar nodig."