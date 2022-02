Nederlanders met familie in Oekraïne bang: 'Veel tranen gevloeid, we zijn machteloos'

De telefoon ging vannacht meerdere keren over in het huis van Van Engelen, vanochtend zag hij de gemiste oproepen. "De oma van mijn vrouw woont in haar eentje op de 25ste verdieping van een woontoren. We zijn heel dankbaar dat een goede vriend van ons niet heeft gewacht, maar vroeg in de ochtend naar haar is toegereden. Hij heeft haar opgehaald, haar kat onder zijn arm meegenomen en haar in veiligheid gebracht. We zijn heel blij dat ze nu in ieder geval samenzijn en voor elkaar kunnen zorgen."

'Je bent machteloos'

Van Engelen zegt dat na de hectische ochtend, nu het nieuws door zal gaan dringen bij zijn familie. "Ze voelen angst. Hoe gaat het verder? Waar zal het stoppen? Het enige wat we nu kunnen doen, is afwachten hoe de situatie zich nu zal ontwikkelen. De gedachte leeft bij mijn schoonfamilie om in het ergste geval in de auto te stappen en gewoon maar weg te rijden. Maar de vraag is hoe ver je dan komt, en of de grenzen überhaupt open blijven. Het doet ons veel pijn en er hebben inmiddels heel wat tranen gevloeid. Je bent echt machteloos nu."