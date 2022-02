OM: gijzelnemer Apple Store overleden aan verwondingen

Wapens en explosieven

Hij werd daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man bleek een handvuurwapen, semi-automatisch wapen en explosieven op zijn lichaam bij zich te dragen. De explosieven stonden niet op scherp, meldde de Amsterdamse driehoek.

Over het motief van de gijzelnemer is nog niets bekend. De gijzelnemer bleek een strafblad te hebben in verband met de Wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de ggz.