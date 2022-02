Verdachte gijzeling was bezorger voor Albert Heijn

De 27-jarige verdachte van de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam gisteren werkte bij de bezorgdienst van Albert Heijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTL Nieuws. De Amsterdammer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.

Tijdens de gijzeling stond urenlang een Albert Heijn-busje met knipperende lichten geparkeerd voor de ingang van de Apple Store. De verdachte blijkt te werken als bezorger van de supermarktketen. Albert Heijn wilde vandaag geen commentaar geven en verwijst naar de politie. De verdachte, die komt uit Amsterdam, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond nadat hij door een politieauto werd aangereden. Over zijn motief is nog niets bekend. De gijzelnemer had explosieven op zijn lichaam. Die stonden niet op scherp, meldde de politie in een persbericht.