Gijzelnemer Apple Store Amsterdam had explosief materiaal op zijn lichaam

De gijzelnemer beschikte ook over een handvuurwapen en een semiautomatisch wapen, meldt de politie zojuist in een persbericht. De Amsterdammer ligt nog altijd met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Hij werd gisteren aangereden door de politie en raakte daarbij zwaargewond.

Onder schot

De man die urenlang onder schot werd gehouden door de gijzelnemer is een man uit Bulgarije. Naast dit slachtoffer bevonden zich tientallen personen in het gebouw van Apple. Meerdere van hen hadden zich verstopt in het pand en beleefden angstige momenten.

Gedurende de gijzeling is er op meerdere momenten contact geweest tussen de gijzelnemer en een onderhandelaar van de politie. De gijzelnemer eiste onder meer 200 miljoen aan cryptovaluta.