Jan Kees zat urenlang vast tijdens de gijzeling: 'Vanaf boven konden we alles zien'

Vier uur gevangen

Jan Kees en zijn collega's zaten zelf vier uur vast. Ze kregen van vrienden en bekenden in de tussentijd allerlei video's doorgestuurd die werden gedeeld op sociale media. "Toen we de beelden zagen, beseften we wel dat er iets heftigs aan de hand was. En dat wij daar onderdeel van waren."

Wat ze hebben gedaan al die uren? "Wachten en een beetje werken." Er was geen sprake van grote paniek op de etage, zegt Jan Kees. "We hebben ons niet onveilig gevoeld. Het is ook een heel groot gebouw waarin we zitten. Op gegeven moment hoorden we dat de politie op het dak was."