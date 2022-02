Gijzeling Leidseplein Amsterdam voorbij, gijzelnemer afgevoerd naar ziekenhuis

De gijzeling in de Apple Store in Amsterdam is ten einde. Rond 22:30 uur renden de gijzelaar en de gijzelnemer het pand uit, waarop de politie de gijzelnemer aanreed. Hij is inmiddels met een ambulance afgevoerd. Over de toestand van de gegijzelde man is niets bekend, maar de politie meldt dat hij veilig is. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.

Hoofdpunten: In de Apple Store aan het Leidseplein begon vanmiddag rond 17.30 uur een gijzeling

De gijzeling was rond 22.45 uur ten einde. De gijzelaar is in veiligheid, de gijzelnemer in handen van de politie

Een gewapende man hield daarbij zeker één ander onder schot, blijkt uit beelden op social media

De politie bevrijdde eerder op de avond al tientallen mensen uit de winkel