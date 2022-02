Ooggetuige Leidseplein: 'Gijzelnemer trok man van straat en nam hem onder schot'

'Hele grote, brede man'

Kelly beschrijft de gijzelaar die ze vaak voor het raam zag staan als een 'hele grote, brede man'. Op last van de politie moest ze uiteindelijk bij het raam weggaan en moesten de gordijnen dicht. Later werd ze, samen met de andere restaurantbezoekers, uit veiligheid naar een bovenverdieping gestuurd. Daarna moest ze het gebouw verlaten.

"Een politieagent riep dat we kalm moesten blijven, dat we in een rijtje moesten lopen en bij elkaar moesten blijven. Uiteindelijk zijn we via de nooduitgang en via een brandtrap uit het pand bevrijd. Het was een hele spannende situatie."

Ondanks de spanning, wist Kelly een groot deel van de evacuatie te filmen. Bekijk hier de beelden: