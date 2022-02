Ooggetuige: 'Ineens reden 30 politieauto's het Leidseplein op'

'Niet veilig bij de ramen'

Daniëll en zijn vrienden zitten nog in het hotel. "Op last van de politie is het licht hier uitgedaan. En we moesten verder achterin het café gaan zitten, omdat het niet veilig zou zijn om bij de ramen te zitten."

Daniëll is geschrokken. "De sfeer is hier gespannen. In het begin leek het nog wel grappig, maar nu is het wel serieus. We hopen allemaal dat het goed afloopt."