Een procent minder baby's gevaccineerd tegen infectieziekten: 'Moet geen trend worden'

De vorige meting in januari 2021 ging over vaccinaties van baby's vóór de uitbraak van het coronavirus. Nu gaat de meting om de voorlopige cijfers tijdens de uitbraak van het coronavirus. Het RIVM zegt dat deze voorlopige cijfers tot 'enige ongerustheid stemmen'. "Het is belangrijk om actief hierop te blijven letten. Zeker als de (lichte) daling bij baby's in 2022 doorzet."

De totale vaccinatiegraad wordt pas later berekend. Daarvoor bekijkt het RIVM hoeveel kinderen alle vaccinaties hebben gekregen voor hun tweede verjaardag. Volgens de laatste cijfers, die vorige zomer verschenen, was 91,3 procent van de kinderen die in 2018 werden geboren volledig gevaccineerd voordat ze twee werden. Dat was 0,5 procent meer dan een jaar daarvoor.

Belang vaccineren

Ook kinderimmunoloog Kuijpers zegt dat we alert moeten blijven als het gaat om de dalende vaccinatiegraad. "Dat zou een verlies zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen", zegt hij. "Mensen vergeten dat als je echt een mazelenepidemie hebt, je je kind kan verliezen als die niet is gevaccineerd."

In tijden dat er niet werd gevaccineerd, was de overlijdenskans bij mazelen bijvoorbeeld 1 op 1000, zegt hij. "Dat zijn getallen waarbij je denkt: vaccineren, doen! Wij hebben het enorme voordeel in Nederland om daar bescherming tegen te krijgen. Het is een luxe-kwestie om te zeggen: doe maar niet. Mensen in ontwikkelingslanden zouden aan zo'n vaccinatieprogramma hier dolgraag mee willen doen."