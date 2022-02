Toestand mishandelde pakketbezorger nog altijd 'zorgwekkend'

PostNL geeft in een reactie aan dat een mishandeling van een pakketbezorger zeer uitzonderlijk is. "We maken dit bijna nooit mee." Het bedrijf noemt het dan ook 'verschrikkelijk' wat er is gebeurd. "We leven uiteraard enorm mee met deze bezorger en zijn familie."

'Aardige en vriendelijke man'

Op sociale media is met ontsteltenis gereageerd op het incident. Sommige bewoners uit Hoogvliet geven aan de pakketbezorger te kennen, zo schrijven ze: "Het is een hele aardige man, zo zielig dit." En een ander schrijft: "Zo triest, zo'n lieve jongen. Ik hoop dat hij het redt." Aan RTL Nieuws laat een andere inwoner weten dat de bezorger 'altijd aardig en vriendelijk is'.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is dan ook de vraag. PostNL verwijst daarvoor naar de politie. Die laat desgevraagd weten nog onderzoek te doen naar het incident.