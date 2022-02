Australië opent grenzen: 'Eindelijk mijn kleinzoon knuffelen'

'Hakt er wel in'

En dat was meteen ook de laatste keer dat ze hun kleinzoon 'in het echt' hebben kunnen zien. "Hij is vorige week 2 jaar geworden. We hebben hem al zo lang moeten missen, dat hakt er wel in. Natuurlijk zijn we veel aan het beeldbellen en krijgen we iedere dag foto's en filmpjes van hem toegestuurd. Maar ik kan niet wachten tot ik mijn kleinzoon weer kan knuffelen."

Aankomende donderdag vliegt Yvo naar Melbourne. "De hele tafel ligt vol met pakken hagelslag, drop en zelftesten, die ik mee ga nemen naar Australië. Zelftesten zijn daar best duur. En hoewel je in Australië ook drop en hagelslag kunt kopen, gaat er toch niets boven de echte Nederlandse producten."

