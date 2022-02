In dit dorpje was de hardste windstoot van 145 km/uur: 'Heel gek dat het juist hier was'

Sjaan uit Cabauw was gisteren in partycentrum In 't Witte Paard aan het werk, toen storm Eunice over haar woonplaats raasde. "We hebben het record hardste windstoot te pakken", zegt ze over de telefoon. De officiële meetstations van het KNMI hebben nergens zo'n harde windstoot gemeten als de stoot in Cabauw: 145 kilometer per uur.

Flink tekeer

"Het ging flink tekeer", zegt Sjaan die in het uitgestorven partycentrum aan het werk was. "De kaartclub had afgezegd vanwege de storm, dus het was heel rustig." Binnen dan, want buiten ging het flink tekeer.

Vandaag zijn de naweeën van de storm het gesprek van de dag in Cabauw. De schade viel mee in het dorp, zegt Sjaan. "Ik heb alleen verhalen gehoord van mensen waarbij de dakpannen er zijn afgewaaid. Niet leuk natuurlijk, maar het valt relatief bij ons mee."