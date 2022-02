In de stress voor vakantie door corona: 'Als de dood dat ik besmet raak'

Ze bespraken de situatie met de vriendengroep. "Misschien moeten we met twee auto's gaan? Of moeten wij later komen?", zeiden ze. De week duurde voort, en de klachten bij haar vriend verdwenen.

"Mijn vriend ging gisteren voor het eerst naar buiten", zegt ze. Maar Merel zelf loopt nog steeds hoestend door het huis. "Ja, ik heb nog klachten, maar al veel minder dan eerst. En gelukkig was mijn zelftest gisterochtend negatief."

Haar vrienden willen niet te veel risico nemen. "De vriendin van een van onze vrienden zit in een medisch traject in het ziekenhuis. Hij wil het dus echt niet krijgen en vraagt ons goed op onze toestand te letten. Als ik echt blijf hoesten en snotterig blijf, moeten zij misschien met z'n drieën of vieren gaan."

Vertrek

Maar voorlopig houdt Merel nog goede moed dat ze met z'n vijven kunnen vertrekken. "Ik voel mij nog niet de oude, maar al wel een stuk beter dan eerst. Ik kan alweer de trap op en af zonder dat ik bekaf ben", zegt ze. "En als het niet gaat met skiën? Dan zit ik gewoon wat vaker op het terras."