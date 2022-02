Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijlaten Lil Kleine

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam is in beroep gegaan tegen het vrijlaten van rapper Lil Kleine woensdag. De rapper zat vast op verdenking van zware mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Het OM is het niet eens met de beslissing van de rechter-commissaris, die besliste tot schorsing van het voorarrest van de rapper. Volgens het OM zijn er voldoende ernstige bezwaren hem langer vast te houden.

Het gebeurt overigens wel vaker dat justitie in beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter-commissaris, zegt een woordvoerder. De raadkamer van de rechtbank moet zich hier nu over buigen. Dat gebeurt achter gesloten deuren en het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt. Aan haar haren uit een auto Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd zondagavond in Amsterdam aangehouden wegens verdenking van mishandeling. Op het Instagram-account van Yvonne Coldeweijer werden eerder zondagavond beveiligingsbeelden gedeeld waarop te zien zou zijn hoe de rapper een vrouw aan haar haren uit een auto trekt en vervolgens mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Het ging om Jaimie Vaes, de vriendin van Lil Kleine. Zijn advocaat Nienke Hoogervorst liet weten aan Shownieuws dat Vaes nog geen aangifte heeft gedaan. Volgens het OM is dat niet nodig om tot vervolging over te gaan. In de zomer van 2021 zou het ook al mis zijn gegaan tussen Jorik en Jaimie, toen zij samen op Ibiza waren. De artiest zou de moeder van zijn kind toen geslagen hebben. Uiteindelijk gaven de twee samen tekst en uitleg over het incident.