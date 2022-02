Ruben weet hoe een storm kan toeslaan: 'Zonder die snoekduik was ik dood'

Het was op het Haarlemmerplein in Amsterdam. Dankzij een snoekduik van zijn fiets kan hij het 8,5 jaar later nog navertellen.

Stormen hadden toen nog geen naam, maar de storm die op 29 oktober 2013 over ons land raasde, was heftig. Volgens kenners is Eunice vergelijkbaar. Een verschil is wel dat de bomen nu niet in het blad staan, waardoor het risico op omvallen iets kleiner is.

Mega-engel

Ruben had die dag een mega-engel op zijn schouder. En dat beseft hij zich vandaag de dag nog heel goed. "Het is echt iets wat je nooit meer vergeet en ik denk nog regelmatig aan dat moment terug. Ik heb die periode erna ook elke dag als een geschenk gezien. Het had zo anders kunnen afgelopen."

Het was die stormdag in 2013 een oorlogsgebied in Amsterdam, weet Ruben nog. "Echt overal lagen omgevallen bomen. Echt bizar. Ik hoop dat het morgen niet zo erg wordt."

Op deze beelden is te zien, hoe Ruben, net op tijd, wist te ontkomen.