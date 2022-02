Wanneer ga je te ver? Het grijze gebied van grensoverschrijdend gedrag

Stoop moet denken aan een mediation die ze laatst deed. "Het ging om een vrouw die melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag van haar mannelijke collega. Hij maakte haar onder meer regelmatig complimenten die haar een benauwd gevoel gaven. Na haar melding werd de collega op non-actief gesteld en vond een onderzoek plaats om te kijken of er iets strafbaars was gebeurd. Dat was het protocol van de organisatie."

Blij met gesprek

Na een paar maanden bleek dat niet zo te zijn en moesten de collega's weer samenwerken, zegt Stoop. "Een mediationgesprek hielp hierbij. De vrouw was blij om hem te spreken. Ze gaf aan dat ze eigenlijk veel eerder met hem had willen praten, maar dit niet durfde. De man kon op zijn beurt uitleggen waarom hij deed wat hij deed en zei dat hij haar nooit een onveilig gevoel had willen geven."

Volgens Stoop gaat het vaak mis 'in hoe dingen zijn bedoeld en zijn ervaren'. Een groot onderzoek of iemand op non-actief stellen is niet altijd de beste oplossing, zegt ze. Uiteraard wél als er iets strafbaars is gebeurd. "Ik snap dat dat niet altijd even makkelijk is omdat je niet weet wat er precies is gebeurd. Maar in veel gevallen is het gedrag niet strafbaar en kom je door een gesprek erachter hoe je met elkaar wilt omgaan. Anders ligt het gevaar op de loer dat je te snel gaat denken in dader-en-slachtoffer."