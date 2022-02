Zware windstoten in het hele land vanavond: 'Zet tuinstoelen binnen'

"Kijk even goed in de tuin of op je balkon en vraag je af: wat heb ik nog los staan? Staan de kliko's uit de wind? Zorg ervoor dat alles wat weg kan waaien, in je schuurtje of binnen staat", waarschuwt Huizinga.

Storm Dudley

De boosdoener van dit alles is storm Dudley die zich op dit moment boven de Noordzee bevindt. "Hij maakt nu de oversteek naar Denemarken en het zuiden van Zweden. De stormdepressie zelf ligt dus best een stuk bij ons vandaan. Maar de wind die bij Dudley komt kijken, trekt wel over ons land en kan best wat schade veroorzaken."

Bekijk de radar met de actuele windkracht: