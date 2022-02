Ouders mogen school weer in bij halen en brengen van kinderen

Basisregels blijven gelden

In principe gaan de versoepelingen in op 18 en 25 februari. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen er evenwel voor kiezen ze pas de maandagen daarna in te voeren, zodat de nieuwe schoolweek begint met de vernieuwde regels.

Ook in het onderwijs blijven wel de basisregels gelden, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en testen bij klachten. Ook het dringende advies om vanaf groep 6 van de basisschool twee keer per week een preventieve zelftest te doen, blijft nog even.