Persconferentie: Kuipers kondigt versoepelingen aan

Om 19.00 uur geeft minister Ernst Kuipers een persconferentie over de coronamaatregelen. Premier Rutte is er dit keer niet bij. De persconferentie is hieronder live te volgen, en op RTL 4.

Vanochtend werd al duidelijk dat het kabinet definitief heeft besloten om de voorgenomen coronaversoepelingen door te zetten. De horeca en culturele sector mogen langer open en het reisadvies wordt aangepast. Vanaf volgende week vrijdag komen de meeste coronamaatregelen te vervallen. Dan verdwijnt de coronapas grotendeels. Bekijk hier wat minister Kuipers erover te zeggen heeft: Live Kijk live mee: Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: Gaan we Denemarken achterna? Veel besmettingen, nauwelijks maatregelen