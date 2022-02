Marian uit IJsselmuiden vocht 25 jaar voor vrijlating Amerikaan: 'Eindelijk gelukt'

Marian bezocht hem door de jaren heen meer dan 14 keer in de gevangenis. "De eerste jaren zat hij alleen in een kleine cel. Hij mocht dan een uur per dag naar buiten. Als we hem bezochten zat er een scherm tussen ons in. Maar hij was altijd opgewekt en had het vertrouwen dat hij ooit vrij zou komen."

De jaren erna werd hij verplaatst naar een andere gevangenis en werden de omstandigheden iets beter. "Hij zat de laatste jaren met meerdere gevangenen in een cel en we konden elkaar ontmoeten in een bezoekerszaal. Ik nam dan lekker eten mee en we zaten dan de hele dag met elkaar te praten of deden spelletjes. Hij keek daar erg naar uit. Het was zijn enige uitje." Ook zijn familie kwam regelmatig langs, zegt Marian.

Vrijlating

Marian zat al die jaren boven op de zaak, zocht materiaal, bracht mensen met elkaar in contact en zamelde fondsen in om heropening van de zaak te financieren. "We bleven altijd bellen en schrijven. Later ook mailen en zo nu en dan bezocht ik hem op."

Een half jaar geleden kreeg ze hoop op een vrijlating, vertelt ze. "Zijn advocaat vroeg een nieuwe hoorzitting aan vanwege nieuwe informatie. Dat leek vanaf het begin heel kansrijk."

Haar vermoeden werd gisteren bewaarheid. Simmons kreeg te horen dat hij vrijkwam nu blijkt dat ontlastend bewijs nooit is gedeeld. Hij bleek volgens zijn advocaten op het moment van de verkrachting van de tweeling ergens anders in een café te zijn geweest. De tweeling liet weten de aanklacht in trekken, want ze zijn naar eigen zeggen 'moe van de zaak'. "We willen het achter ons laten. 44 jaar cel is genoeg." Wel achten zij Simmons nog altijd schuldig.