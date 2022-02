Pas na persconferentie inkopen voor carnaval: 'Mensen willen het zeker weten'

Ook vanuit Limburg die geluiden. In carnavalswinkel 't Mooswief in Maastricht is het wel een stuk drukker dan eerder, maar de échte piek moet nog komen. "Vanaf morgen verwachten we echt een stijging in de verkoop", zegt een medewerker.

'Van 0 naar 100'

Net als in Breda zijn de kinderen in Maastricht wel al voorzien van een nieuwe outfit. Want op school moet je er wel tiptop uitzien natuurlijk. Het meest favoriete pakje? "De pakjes van de Netflix-serie Squid game worden vaak verkocht."

Maar ook met dit Ghostbusterpak maakt deze jongen waarschijnlijk indruk: