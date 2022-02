Scholen stoken met ramen open: energiekosten rijzen de pan uit

Dat stelt de PO-Raad na een rondvraag onder meer dan tweehonderd schoolbesturen. Daaruit blijkt dat ruim 44 procent van de ondervraagden last heeft van de stijgende energieprijzen. Overige schoolbesturen hebben dat nog niet, vooral omdat zij de prijzen voor energie voor langere tijd hebben vastgezet.

'Stoken met de ramen open'

Schoolbestuurder Omar Ramadan zegt tegen RTL Nieuws ook last te hebben van de hoge energieprijzen. Vooral omdat zijn scholen nu veel meer stoken dan normaal. "We stoken nu met de ramen open vanwege het coronavirus, omdat niet alle scholen een goed ventilatiesysteem hebben. Dat is natuurlijk zonde van de energie en slecht voor het milieu."

Ramadan stelt dat het niet zomaar gaat om een paar tientjes extra in de maand. De kosten bedroegen 3000 euro per jaar, dat is tijdens de pandemie opgelopen tot 4500 euro en stijgt naar verwachting tot 12.000 euro als het huidige energiecontract afloopt. "Het gaat om veel geld dat we liever in het onderwijs steken. Dit is nu weggegooid geld en dat is gewoon zonde."