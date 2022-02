Onstuimig weer op komst: veel regen en harde windstoten

Kans op hooikoorts neemt toe

Volgens natuurwebsite Nature Today neemt de kans op hooikoorts toe de komende dagen. Omdat het warm is voor de tijd van het jaar, denkt de natuur dat het al maart is. Dat leidt er onder meer toe dat de zwarte elzen in bloei komen, die behoorlijk wat pollen met zich meebrengen. Ook staan de hazelaars al weken in bloei, lopen de hortensia's uit en zijn de eerste krokussen alweer te zien.

Ook laten steeds meer vogels van zich horen, meldt de natuurwebsite.

Verhoeven beaamt dat mensen die last hebben van hooikoorts deze maand last kunnen hebben van de hazelaar en de els. Omdat het overwegend zacht weer is en het ook nog eens waait, waaien de pollen flink rond.