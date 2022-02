Nederlandse matroos stelt Britse marine aansprakelijk na mogelijke verkrachting

De vrouw gaat de Britse marine aansprakelijk stellen voor de emotionele schade die ze heeft opgelopen door de verkrachting. Om hoeveel geld dit gaat, kan Ruperti niet zeggen. "Maar het zal een fors bedrag zijn."

Hoge drempel

Daarnaast benadrukt hij dat dit misdrijf niet op zichzelf staat. "De positie van vrouwen in het leger is zorgelijk. Vrouwen moeten een hoge drempel over om aangifte te doen en weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen. Daarnaast is sprake van schaamte. In zo'n stoere militaire setting word je al gauw zielig gevonden en moet je niet overdrijven."

Het is nog niet duidelijk wanneer bekend wordt of de Britten de schadevergoeding willen gaan betalen. "Als het gaat om de strafrechtelijke vervolging, hebben de Britten aangegeven de vrouw te willen verhoren in Nederland", zegt Ruperti. "Maar veel meer kan ik daar nog niet over zeggen."