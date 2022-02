Vrouw (71) dood na beknelling in carport bij huis: 'Zat vast achter kast'

Een vrouw van 71 is gisteravond in Zandvoort overleden nadat zij bekneld was geraakt in een carport van een woning. Het slachtoffer raakte bekneld achter een kast.

Dat bevestigt een woordvoerster van de politie na een bericht van het Noordhollands Dagblad. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. 'Reanimatie mocht niet baten' Rond 19.40 uur kwam een melding binnen dat de vrouw bekneld zat onder een carport bij een woning aan de Max Euwestraat. De brandweer heeft de vrouw daarna bevrijd uit de beknelde positie en gereanimeerd. "Maar helaas mocht de reanimatie niet meer baten", zegt de woordvoerster.