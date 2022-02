De zon schijnt dit weekend: 'Ga vooral een frisse neus halen'

Dit weekend wordt genieten voor de zonliefhebbers. Maar vergeet daarbij niet een warme sjaal of dikke jas aan te trekken, want het is en blijft winter.

Frisse ochtend

Vooral vanochtend, toen het op sommige plekken zelfs lokaal bijna -5 graden werd. Dat leidde in het zuiden van Nederland, in Venray, tot het ontstaan van ijshaar. Dit zeldzame verschijnsel ontstaat doordat een schimmel in dood hout water naar buiten perst dat bevriest waardoor je dunne sliertjes krijgt.